Restablerta la circulació de trens d'alta velocitat amb origen i destí Lleida després de la incidència en la senyalització
Centenars de viatgers s'han acumulat a l'estació lleidatana durant tot el matí
La circulació de trens d'alta velocitat amb origen i destí Lleida, que es trobava interrompuda per una incidència des de primera hora del matí, s'ha restablert cap a les 13.30 hores al quedar resolta la incidència, segons Adif.
La incidència afectava la senyalització a la sortida de Lleida direcció Barcelona, entre les estacions de Bifurcació Artesa i Puigverd de Lleida.
L'incident ha provocat que la circulació de trens d'alta velocitat quedés interrompuda durant una estona entre Barcelona i Madrid a primera hora del matí, però abans de les 8.30 hores la circulació entre Barcelona i Madrid dels trens que no havien d'aturar-se a Lleida s'ha anat recuperant gradualment, tot i que fins a les 13.00 hores, aproximadament, la incidència en els trens amb origen i destí Lleida es mantenia.
En aquest sentit, a l'estació de Lleida s'han acumulat centenars de viatgers de l'alta velocitat, molts d'ells des de primera hora del matí. Alguns viatgers han realitzat part del trajecte cap al seu destí amb serveis alternatius amb autocars.