Lleida estrena centre per formar maquinistes: preu dels cursos i requisits per accedir-hi
A Cappont, començarà el 8 de setembre amb trenta places. FGC firma un conveni i afirma que en necessitarà setanta
El Centre Europeu de Formació Ferroviària estrena a Cappont la primera seu a Catalunya, on preveu formar trenta maquinistes a l’any. El curs de llicència i diploma de conducció de vehicles ferroviaris començarà el 8 de setembre i consta de 1.150 hores de formació (650 de teòriques i 500 de pràctiques, en simuladors i trens reals).
Dura un any, de manera que el setembre del 2026 els alumnes es podran examinar per l’Agència Estatal de Seguretat Ferroviària (AESF), va indicar Fernando Medalón, formador habilitat. El preu és de 21.900 euros i els requisits per inscriure-s’hi són tenir almenys 20 anys el dia de l’examen, Batxillerat o un cicle de grau mitjà d’FP i un certificat d’aptitud psicofísica emès per un centre mèdic homologat per l’AESF.
El director del centre, Juan Manuel Rivas, va destacar que es tracta d’una professió de futur i estable i va subratllar que els titulats estan capacitats per treballar a qualsevol operador ferroviari, públic o privat.
Va apuntar que els interessats solen ser homes joves que valoren ser maquinista com la seua primera ocupació o bé de més edat que volen canviar de treball.
No obstant, tant Rivas com Medalón van animar les dones a dedicar-se a aquesta professió.
Així mateix, Agustí del Castillo, gerent d’FGC Mobilitat, va afirmar que han firmat un conveni amb el centre formador i va remarcar que ben aviat necessitaran setanta maquinistes, una vintena per a la seua nova línia de Lleida a Terrasa i una cinquantena per a la connexió des de Barcelona a l’aeroport. La idea és formar persones del territori perquè ocupin aquests llocs.