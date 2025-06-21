SEGRE

Últims treballs per ampliar la vianalització de l’avinguda Flix

Les obres es fan entre els carrers Sant Ramon i Terol. - AJUNTAMENT DE LLEIDA

REDACCIÓ

Les obres de remodelació de l’avinguda Flix per ampliar les voreres, habilitar més passos de vianants i donar més espai a ciclistes estan en la recta final i ahir van acabar els treballs d’asfaltatge.

En els propers dies es procedirà a pintar la senyalització horitzontal i la plantació d’arbres per donar per acabats els treballs. Les obres es fan en el tram comprès entre els carrers Sant Ramon i Terol, han costat 372.544,48 euros i les ha finançat la Unió Europea.

