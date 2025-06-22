Les columnes dels Docs comencen a lluir de blanc
El vell magatzem modernista dels Docs s’està transformant a poc a poc per allotjar la futura estació d’autobusos de la ciutat, i ahir ja es podien veure alguns dels pilars metàl·lics i les jàsseres pintats de blanc, amb la qual cosa es deixa enrere el granat original.
Així, els pilars més deteriorats –perquè a més de suportar el pes de l’edifici recullen les aigües pluvials– hauran de ser substituïts “copiant el model de pilars preexistents”, va indicar el departament de Territori.
L’obra, de la Generalitat, compta amb un pressupost de 43 milions finançats amb fons europeus. Està previst que els treballs, a càrrec de Copisa, acabin el març vinent.
La terminal tindrà 28 andanes i ocuparà una superfície d’11.600 metres quadrats. Hi haurà accessos tant per l’avinguda Príncep de Viana com pel carrer Comtes d’Urgell.