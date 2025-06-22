Moció d’ERC i Junts a favor de la ludoteca Arenys del Segre
Volen garantir que el Govern no la tancarà
Els grups municipals d’ERC i Junts han presentat una moció conjunta per al pròxim ple per instar que la Paeria manifesti el seu rebuig “a qualsevol decisió de la Generalitat que impliqui el tancament o la reducció del servei de la ludoteca Arenys del Segre”, situada al passeig de Ronda.
Davant de l’alarma per una possible externalització o una cessió als ajuntaments que consideren “sense garanties”, reclamen mantenir el servei com a competència de la Generalitat i garantir que no se suprimirà, no traslladar responsabilitats als ajuntaments sense dotacions econòmiques ni recursos humans, reclamar un conveni estable i prou dotat en cas d’un nou model de gestió i traslladar la moció als òrgans competents de la Generalitat, el consell comarcal, les escoles i AFA de la ciutat. D’altra banda, famílies han recollit més de 120 firmes en contra del tancament de la ludoteca.