Mor un home de 60 anys a l'incendiar-se el seu habitatge al carrer Príncep de Viana de Lleida
En un primer pis, i els veïns de la resta de l’immoble, de set plantes, van ser confinats
Un home de 60 anys va morir divendres a la nit a l'incendiar-se un pis al carrer Príncep de Viana, al número 62. El foc també va obligar a confinar la resta de veïns de l’immoble. Els serveis d’emergències van rebre l’avís a les 23.15 hores que sortia fum del balcó del primer pis d’un edifici de planta baixa i sis pisos.
Fins al lloc es van desplaçar cinc dotacions dels Bombers, amb una quinzena d’efectius (tres camions d’aigua, l’autoescala i un vehicle de comandament), que en arribar van localitzar l’incendi en un pis de la primera planta i fum en l’escala de l’edifici. Per aquesta raó, van demanar els veïns de les plantes superiors que es confinessin a l’interior dels seus domicilis i es van iniciar les tasques de ventilació.
En aquell moment, a l’interior del pis afectat els Bombers van localitzar sense vida el cos d’un home. Segons fonts pròximes, el foc havia calcinat tot l’habitatge i hauria caigut part del sostre. Els efectius van descartar més víctimes a l’interior així com afectació estructural de l’immoble.
També es va fer una obertura en el buit de l’escala de l’edifici, per una claraboia, per forçar la ventilació natural del fum i es va comprovar amb el detector de gasos si l’estructura era neta de fums. Al lloc també van treballar cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, que s’han fet càrrec de la investigació de l’incendi i de les tasques judicials, i dos unitats del SEM. Mentrestant, la Guàrdia Urbana va tallar el carrer per facilitar la tasca dels serveis d’emergències.
El maig passat es va registrar un altre incendi mortal en un habitatge de Tàrrega en el qual va perdre la vida Xavier Garcia, de 57 anys, escriptor i expert en l’obra de Manuel de Pedrolo. El foc es va produir al primer pis al carrer de Sant Joan. Els Bombers van rebre l’avís a les 4.25 hores. Unes altres tres persones van resultar ferides de caràcter lleu per inhalació de fum, una família que residia al tercer pis de l’edifici.