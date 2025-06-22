La Policia avisa sobre l’estafa del Bizum invers
La Policia Nacional alerta sobre l’estafa del Bizum invers que consisteix que l’usuari creu que està rebent diners però en realitat està autoritzant un pagament. A diferència de l’ús habitual d’aquesta plataforma, els estafadors no transfereixen fons sinó que envien una sol·licitud de diners. Si la víctima accepta sense llegir, autoritza una sortida de diners del compte. La Policia explica que si l’usuari rep un Bizum, el banc no demana cap confirmació però, si ho fa, insta a sospitar i no acceptar-lo. L’Institut Nacional de Ciberseguretat assegura que aquesta estafa es pot identificar a través d’indicadors com sol·licituds urgents o insistència per acceptar el pagament sense llegir, ofertes massa bones o condicions poc realistes, perfils falsos o sense activitat en plataformes, missatges mal redactats o contactes des de números desconeguts.