CLIMATOLOGIA
Un arbre caigut i despreniments de façana per la tempesta de diumenge
La tempesta de diumenge a la tarda a la ciutat de Lleida va provocar la caiguda d’un arbre de grans dimensions a la plaça Jaume Gort, a la cantonada del carrer Baró de Maials amb Prat de la Riba, zona que estava ahir precintada. Afortunadament, va caure cap a un parterre i no cap al costat on hi ha jocs infantils i bancs. També es van desprendre branques en altres carrers de la ciutat. Bombers, Guàrdia Urbana i el servei de Jardineria van treballar per resoldre les afectacions. Així mateix, a rambla d’Aragó es va despenjar parcialment un plàstic d’una façana, que els Bombers van acabar d’arrancar, i a Cristòfol de Boleda van caure fragments i va caldre tallar el trànsit per retirar-los.