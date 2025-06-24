SANITAT
Queixes per altes temperatures a les habitacions de l’hospital Arnau
Pacients i familiars denuncien que no hi ha aire condicionat a les de la tercera i quarta planta, com a mínim. El centre respon que “s’està revisant”
Pacients i familiars d’usuaris de l’hospital Arnau de Vilanova asseguren que l’aire condicionat no funciona a les habitacions –almenys– de la tercera i quarta planta, per la qual cosa “fa una calor horrible, és al·lucinant i insuportable”, denuncia una persona que ha estat diversos dies ingressada recentment. Indica que els passadissos sí que estan climatitzats, però les habitacions no, així que “havia de deixar la porta oberta perquè entrés una mica de fresca”, explica. També lamenta que “diversos pacients a qui donaven l’alta sortien de les habitacions amb els seus ventiladors que van portar de casa”. En el seu cas, “en vaig compartir amb la meua companya d’habitació un que li van deixar unes infermeres de l’hospital”, afirma.
La pacient explica que va preguntar a una infermera per què no funciona l’aire dins de les habitacions i “em va respondre que es deu a raons sanitàries, perquè els virus o infeccions no passin pels conductes”. No obstant, és escèptica amb aquesta explicació perquè “llavors no hi hauria climatització a cap hospital”, diu. A més, “no recordo que hagi fet aquesta mateixa calor a l’hospital durant cap altre estiu anterior”, afegeix.
Representants dels treballadors van explicar que “pot ser que no es pugui regular la temperatura, però l’aire condicionat centralitzat sí que hauria de funcionar”. Al ser preguntada ahir per aquesta qüestió, una portaveu de l’hospital va afirmar que “des de Manteniment i Serveis Generals ens acaben de dir que estan revisant aquest tema en aquests moments”, però no va donar més detalls.
n Demà es reobrirà al trànsit el carrer Arquitecte Gomà des de la rotonda de l’avinguda Pinyana. Aquest carrer ha estat tallat parcialment des de juny del 2023, quan van començar les obres del nou edifici de consultes externes de l’hospital. Des d’aleshores només es pot accedir al pàrquing subterrani des d’Eugeni d’Ors, però demà es recuperarà l’entrada habitual (des de Pinyana) i Arquitecte Gomà tornarà a ser d’un sentit de circulació.