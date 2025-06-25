SEGRE

Denuncien que un carrer de Llívia fa set anys que no té arbres

Escocell buit al carrer de les Orenetes, a Llívia.

REDACCIÓ

Veïns de Llívia denuncien que “ens van tallar els arbres del carrer Orenetes fa més de set anys i estem sense ombra”. Lamenten que “ja són massa anys” i que “parlen que plantaran centenars d’arbres a la ciutat, però, no en sobren una dotzena per a aquest carrer?”, qüestionen. A través d’un treball de camp portat a terme entre els anys 2022 i 2023, l’associació Escocells Lleida va registrar que als carrers de la ciutat faltaven més de 2.800 arbres.

