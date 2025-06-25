Denuncien que un carrer de Llívia fa set anys que no té arbres
Veïns de Llívia denuncien que “ens van tallar els arbres del carrer Orenetes fa més de set anys i estem sense ombra”. Lamenten que “ja són massa anys” i que “parlen que plantaran centenars d’arbres a la ciutat, però, no en sobren una dotzena per a aquest carrer?”, qüestionen. A través d’un treball de camp portat a terme entre els anys 2022 i 2023, l’associació Escocells Lleida va registrar que als carrers de la ciutat faltaven més de 2.800 arbres.