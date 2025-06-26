EDUCACIÓ
Tots els cicles d’FP tindran més de 500 hores de pràctiques a partir del curs vinent
Hauran d’aplicar el format dual que estableix la nova llei de Formació Professional. El Govern planteja limitar places als graus amb menys oferta de pràctiques, com els sanitaris i del sector serveis
Un dels principals reptes del departament d’Educació i Formació Professional per al curs vinent serà garantir que “tota l’FP s’haurà de fer en format dual, en el marc de la nova llei” que es va aprovar el 2022 i s’implantarà en tots els cicles formatius a partir del setembre. Així, els estudiants de la modalitat general tindran 515 hores de pràctiques en empreses, “una quarta part del procés formatiu”. Per una altra banda, a l’FP intensiva –amb més compromís de contractació i remuneració per part de les empreses– les pràctiques arribaran a ser “pràcticament la meitat de les hores, un curs escolar”. Ho va explicar ahir el director general de Formació Professional, Ricard Coma, que va participar en la jornada de clausura del curs que es va celebrar a la Llotja.
Coma va explicar que l’FP dual suposarà “un increment d’unes 100 hores més de pràctiques” en la modalitat general, una cosa que “els empresaris de molts sectors ens demanaven” perquè els “facilitarà un coneixement més gran dels potencials candidats a ocupar llocs de treball”, va indicar. També va destacar que “facilitarà un aprenentatge més gran” dels alumnes i que per als negocis serà una “oportunitat per detectar necessitats i captar talent de molts joves que aprenen a estimar un ofici”. En aquest sentit, va afirmar que “l’FP dual ajudarà moltíssim, però necessitem un compromís molt alt de les empreses”. En tot cas, “amb les prop de 45.000 que han donat pràctiques als alumnes que han acabat aquest any ja cobriríem tota l’FP dual” del curs que ve, va assegurar.
Respecte a l’FP intensiva, el director general va admetre que “és la que està menys arrelada i l’hem de potenciar”, i va indicar que uns 18.000 alumnes van tenir pràctiques remunerades en aquesta modalitat l’últim curs. “Moltes encara ho són per la via de les beques, i altres per contractacions de formació en alternança”, va explicar.
Sectors clau
Un altre gran repte del departament és “planificar” l’oferta formativa d’una forma “més calibrada” per “reduir les distàncies entre els interessos dels joves, les oportunitats que dona el teixit productiu i l’oferta dels centres de formació”, va assenyalar Coma. Va valorar que “la decisió de voler estudiar el que a priori interessa més és legítima”, però va alertar que “hi ha sectors com l’industrial, químic, agroalimentari o els transports que tenen una demanda important de futurs treballadors, però no són atractius per als joves perquè segurament no els sabem explicar o orientar”. Va explicar que existeix una “tendència habitual” cap al sector dels serveis i “sabem que hi ha una demanda molt superior a les places”, per la qual cosa “no tenim la voluntat de continuar incrementant-les en aquests sectors sense garanties que hi ha prou empreses per a les pràctiques”, va assegurar. Va posar com a exemple la branca sanitària i va assegurar que “no podem créixer en algunes especialitats perquè no tenim prou centres sanitaris”. Va afegir que per als cicles de grau superior “la clau és que la demanda vingui del mercat i l’atenguem demanant a les empreses que tinguin un grau de compromís molt alt en la contractació dels alumnes”.
Sobre això, el secretari de Formació Professional, Francesc Roca, va explicar que “l’agricultura és el sector estrella a Lleida, però aquí també visualitzem el logístic i el desenvolupament d’energies renovables com l’hidrogen”. Així mateix, va valorar que “Lleida és un bon exemple d’implementació de l’FP dual”.
Més cicles bàsics
Tant Coma com Roca van destacar l’augment de 7.583 places d’FP per al curs vinent, i el director general va assenyalar que “hauran de permetre garantir uns índexs més baixos d’abandó escolar prematur amb un increment de les places dels cicles de grau bàsic i els programes de formació i inserció”, destinats a alumnes que no superen l’ESO.
“Les empreses abans buscaven persones dòcils, ara rebels”
“Les empreses cada vegada busquen persones més rebels, agosarades i curioses, necessiten persones que facin que les coses passin i no només es dediquin a fer el que els diuen, sinó que ho posin en qüestió per aportar més valor.” Ho va afirmar ahir Alfons Cornella, expert en tendències i fundador de diverses consultories d’innovació, en una ponència que va tancar la jornada de l’FP. “No es pot parlar de transformar i millorar la formació professional si no som conscients que tenim un sector empresarial amb una renovació extraordinària i una gran voluntat de ser competitiu a nivell internacional”, amb “transformacions importants en qualsevol camp” i “moltes persones pensant en millors maneres de fer les coses per guanyar eficiència i productivitat”, va valorar.
La jornada es va completar amb una ponència sobre els canvis en els perfils dels alumnes a càrrec de la professora Carme Pinya i l’inspector d’educació Iñaki Monge. Així mateix, el director general de l’FP, Ricard Coma, la directora general d’Alumnat, Gemma Verdés, i el president executiu de l’agència FPCAT, José Luis Durán, van participar en una taula redona en la qual van fer balanç del curs que acaba de concloure