La Universitat de Lleida triarà al novembre un nou rector o rectora per a un període de sis anys

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

La Universitat de Lleida (UdL) celebrarà a mitjans de novembre eleccions per triar un nou rector o rectora durant un termini de sis anys. Així ho ha anunciat aquest dijous l'actual rector, Jaume Puy, durant el seu informe al Consell de Govern. El catedràtic de Química va assumir el càrrec el 2019 i va ser reelegit el 2023. D'acord amb la nova llei del sistema universitari espanyol, el mandat dels rectors i rectores és de sis anys improrrogables i no renovables, però Puy no podrà finalitzar aquest segon període al capdavant de la UdL per edat. Segons indica la universitat, Puy concretarà el calendari dels comicis en un pròxim Consell de Govern, un cop la Generalitat publiqui al diari oficial els nous estatuts de la institució.

D'altra banda, el Consell de Govern de la UdL ha aprovat aquest dijous els comptes anuals del 2024, amb uns ingressos liquidats de 116,5 milions d'euros. Això són 8,6 milions menys respecte al 2024, per la retirada de les transferències de capital provinents dels fons europeus Next Generation, segons ha apuntat el gerent, Ramon Saladrigues. Les obligacions contretes s'han enfilat fins als 114,9 milions d'euros, uns 15,2 milions més.

Segons el gerent de la UdL, la despesa del darrer exercici "reflecteix l'extraordinari volum de fons de finançament captats durant el 2023". A més, ha explicat que el romanent de tresoreria no afectat és de poc més de 546.000 euros i que la liquidació mostra "una situació d'equilibri, amb un nivell d'activitat que situa tant els ingressos com les despeses per damunt dels 109,9 milions d'euros inicialment previstos en el pressupost de 2024".

Les partides de despesa que més han crescut han estat les de personal --amb un increment de 5 milions respecte de l'exercici anterior-- i les inversions reals --amb un augment de 2,4 milions sobre el 2023--. El gerent ha posat en relleu l'increment de la taxa d'execució, fet que "contribueix a la millora de la prestació dels serveis de docència i recerca i transferència".

En un altre ordre de coses, el Consell de Govern ha donat llum verda a la creació de dues empreses derivades --spin-offs-- de productes bioactius per a la salut humana i animal, i per als sectors de la cosmètica funcional i la nutrició de precisió, respectivament.