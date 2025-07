Un grup empresarial preveu obrir una nova residència universitària a l’antiga Casa d’Andalusia de Lleida

Un grup empresarial lleidatà tindria previst habilitar una residència universitària a l’edifici de l’antiga seu de la Casa d’Andalusia, situat a l’avinguda Alacant de Cappont, segons van informar fonts municipals a aquest diari. Van detallar que els impulsors del projecte són un grup de joves empresaris, però de moment no han transcendit més dades sobre les places i serveis que tindria ni quan podria ser operativa.

Aquest edifici de quatre plantes era conegut històricament com a Calpe-Toló i havia estat un hotel municipal d’entitats. Des de l’any 2009 ha acollit la seu de la Casa d’Andalusia de Lleida i tenia serveis com una Escola de Ball, un Racó Social, una Sala Polivalent i altres dependències. Tot i així, des de fa uns mesos al local no hi ha hagut activitat i actualment està tancat al públic amb dos grans plafons blancs, però encara conserva cartells de la Casa d’Andalusia i de la Feria de Abril a l’aparador.

L’oferta de residències d’estudiants a Lleida és més que escassa tenint en compte la important població universitària que té la ciutat. Actualment només n’hi ha dos, la del campus de Cappont, que va obrir l’any 2000, i la de la Vila de Lleida, a Ciutat Jardí, inaugurada el 2010. A la de Cappont el preu per una habitació individual és de 490 euros al mes, mentre que una de doble costa 335 euros. Més cares són les tarifes de la Vila de Lleida, amb 536 euros per habitació individual i 466 per una de doble. Davant d’aquesta situació, en els últims anys diverses empreses han temptejat les opcions de poder construir-ne algunes en zones de Cappont, Universitat o el Centre Històric. Fa anys se’n va plantejar una a la plaça del Dipòsit, però no va prosperar.