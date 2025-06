Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creat: Actualitzat:

Pacients de l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida van denunciar ahir que fa diversos dies que estan sense aire condicionat a les habitacions, almenys, de la tercera i quarta planta, la qual cosa els obliga a suportar temperatures sufocants de fins a 38 graus.

“Als passadissos sí que hi ha aire condicionat, però al no poder moure’ns del llit ens estem rostint, és horrorós”, va denunciar una pacient de la tercera planta. “Jo soc a l’hospital des de dissabte però la meua companya d’habitació fa 10 dies que està així i és perillós per a la nostra salut, de fet, si toqués el marc de la finestra d’alumini em cremaria”, va assegurar la pacient.

Per intentar suportar aquesta situació tant treballadors de l’hospital com familiars de les persones ingressades els han portat ventiladors a les habitacions, “però de poc serveix perquè només mouen aire calent, de fet he demanat que traguessin el meu llit al passadís per estar més frescos”.

La pacient va assenyalar que “els treballadors s’estan portant de deu i fan el que poden, però el que es porta de zero és la direcció, no s’entén que a persones malaltes o que han passat per una cirurgia estiguem en aquestes condicions, pot passar una desgràcia”. Va afegir que “és indignant que en un hospital de referència com l’Arnau de Vilanova es visquin coses així i de forma tan prolongada”.

Val a recordar que dilluns de la setmana passada ja hi va haver queixes de pacients i familiars pel mateix motiu i la resposta de la direcció de l’hospital va ser llavors que des de l’àrea de manteniment revisaven el tema en aquells moments. Tanmateix, sis dies després, el problema s’ha agreujat amb l’onada de calor.

Ahir, fonts del departament de Salut van atribuir la falta d’aire condicionat a les habitacions “a l’envelliment i desgast del centre”. Van assenyalar que estan prioritzant la renovació d’aquestes infraestructures i van lamentar les molèsties als pacients.