Vox a la comissió d'ètica per comentaris polèmics al ple de Lleida

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El ple de l'Ajuntament de Lleida va presenciar una forta polèmica amb els regidors de Vox després que aquests fessin afirmacions controvertides durant el debat d'una moció sobre Gaza. L'alcalde Fèlix Larrosa ha anunciat que portaran l'acta del ple a la comissió d'ètica municipal per avaluar les declaracions dels edils Gloria Rico i Josep Roca, que han provocat indignació entre la resta de grups municipals.

Durant la sessió celebrada el passat divendres, la portaveu de Vox, Gloria Rico, va assegurar a la tinenta d'alcalde del PSC, Carme Valls, que "cada dia amb l'aplicació de les seves polítiques hi ha més dones mortes". Aquestes paraules van provocar la reacció immediata de Valls, qui va recordar que aquesta darrera setmana cinc dones i un nen han estat víctimes de la violència masclista. Per la seva banda, el regidor Josep Roca va acusar el Govern de Pedro Sánchez de gastar els fons destinats a educació i sanitat "en cocaïna i prostitutes".

Peticions per portar les declaracions a Fiscalia

El portaveu d'ERC, Juanjo Falcó, va expressar durant el ple que "avui s'han superat tots els límits" i va demanar a l'alcalde "que porti a Fiscalia les declaracions dels edils feixistes Roca i Rico". Falcó va manifestar també "sentir vergonya per compartir ple amb aquests edils". De manera similar, el representant del Comú va sol·licitar accions legals contra els regidors de Vox per les seves afirmacions.

Aprovació de la municipalització de l'Aula de Teatre

En la mateixa sessió, el ple va aprovar una moció d'ERC que demana al govern municipal la municipalització de l'Aula de Teatre després que el concurs per a la concessió hagi quedat desert. La proposta va comptar amb el suport de tota l'oposició (17 vots) i l'abstenció del PSC (9 vots), després que els republicans rebutgessin votar-la per punts. Aquesta aprovació arriba només un mes després que el ple donés llum verda als plecs per licitar la gestió, condicions que han estat rebutjades pels actuals gestors i famílies d'alumnes.