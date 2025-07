L’alberg de la Fira tanca el primer mes amb 80 usuaris cada dia de mitjana

L’alberg d’estiu que la Paeria ha habilitat al pavelló 3 de la Fira per a persones que busquen feina a la campanya de la fruita va obrir les portes el passat 2 de juny i el primer mes de funcionament ha tingut una afluència mitjana de 80 usuaris al dia.

Segons van informar fonts municipals, del 2 al 26 de juny ha registrat un total de 2.007 pernoctacions i ha atès 432 persones en els diferents serveis, ja que a més d’allotjament ofereix esmorzar, sopar, assessorament laboral, consigna, dutxes i accés a internet. En aquest sentit, val a recordar que cada usuari pot pernoctar-hi un màxim de 7 dies.

El pavelló, que té 101 places, estarà actiu fins a finals d’agost i es complementa amb 17 pisos municipals en els quals resideixen 40 homes i una dona. Fa anys que l’equipament és un alberg i aquest estiu es torna a utilitzar per a aquesta finalitat després que no hi hagués un acord entre Paeria i Adif per utilitzar l’hotel de l’estació.

D’altra banda, l’associació de veïns de Cappont va lamentar les imatges de gent sense llar pernoctant als voltants del recinte firal, ja que “desgraciadament és una imatge que es repeteix cada any”. Segons la seua presidenta, Veni Ros, “el problema és que no totes aquestes persones poden o volen accedir al pavelló i queden malvivint per la zona, la qual cosa és indigna i inhumana”. Va afegir que la Guàrdia Urbana vigila diàriament la zona i Ros va demanar instal·lar un lavabo públic perquè no utilitzin els carrers amb aquesta finalitat. També els han habilitat una font pública.

❘ Lleid a❘ Una avaria a la xarxa va provocar talls intermitents de llum en diversos punts de Pardinyes i Balàfia i va afectar uns 82 abonats. Segons van informar des de la companyia Endesa, la incidència es va registrar en un cable subterrani de mitjana tensió cap a les 15.16 i en aquell moment va afectar 82 abonats. La incidència no es va resoldre fins una hora després, a les 16.20 hores, i va afectar de forma intermitent tant particulars com negocis com per exemple gimnasos i comerços. L’avaria no va estar relacionada amb l’onada de calor d’aquests dies, encara que aquestes últimes setmanes el consum elèctric s’ha incrementat de forma notable per l’augment de l’ús d’aparells de climatització.