Talls d'electricitat a abonats per una avaria elèctrica a Pardinyes i Balàfia

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Una avaria a la xarxa va provocar talls intermitents de llum en diversos punts de Pardinyes i Balàfia i va afectar uns 82 abonats. Segons van informar des de la companyia Endesa, la incidència es va registrar en un cable subterrani de mitjana tensió cap a les 15.16 i en aquell moment va afectar 82 abonats.

La incidència no es va resoldre fins una hora després, a les 16.20 hores, i va afectar de forma intermitent tant particulars com negocis com per exemple gimnasos i comerços.

L’avaria no va estar relacionada amb l’onada de calor d’aquests dies, encara que aquestes últimes setmanes el consum elèctric s’ha incrementat de forma notable per l’augment de l’ús d’aparells de climatització.