Detingut per robar en una casa de l'Horta de Lleida després de perseguir-lo pels camps fruiters

Els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts a Lleida un home, de 48 anys, com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força. Els fets van passar cap a les dues de la tarda, quan la policia va rebre una alerta de robatori en una casa de la partida Copa d'Or de l'Horta de Lleida. Una patrulla que realitzava un patrullatge preventiu per la zona hi va anar i en arribar, va veure un home que sortia corrent de la casa vestit de negre i carregat amb dos motxilles. Els agents van perseguir-lo pels camps fruiters fins que el van poder atrapar. També van recuperar les dues motxilles que el presumpte lladre havia llençat durant la fugida, on van trobar un trepant, una caladora, una esmoladora i un carregador de bateries.

Poc després dels fets, va arribar al lloc la propietària de la casa, qui va reconèixer tots els objectes sostrets. La casa estava en obres i per accedir-hi, l'home havia forçat la porta de la tanca perimetral i una porta del pis superior.

L'home va ser detingut per un presumpte delicte de robatori amb força. Segons la policia, el valor total dels danys en els accessos i de les eines que es va endur superaria els 2.500 euros. El detingut va passar aquests dimecres a disposició judicial davant el Jutjat d'Instrucció en funcions de Guàrdia de Lleida.