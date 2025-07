Avancen els treballs del nou pavelló de la Fira

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Fa gairebé dos mesos que van començar els treballs per construir el nou pavelló de Fira de Lleida i la primera fase, que consisteix a habilitar els fonaments, ja està gairebé acabada. Segons va informar el director de la Fira, Oriol Oró, la previsió és que la propera setmana acabin les obres de la llosa i els fonaments d’aquest equipament i començarà la construcció del pavelló, que serà desmuntable i estarà al costat del número 4, entre els carrers Camí de Picos i Gandesa. Els treballs haurien d’estar acabats a començaments de tardor, per la qual cosa l’edifici estarà llest per acollir el saló Municipàlia, que serà del 21 al 23 d’octubre. Val a recordar que una firma va portar a la justícia l’adjudicació de les obres del pavelló al considerar que l’exclusió del concurs públic no va ser objectiva. Ara per ara, la justícia no ha ordenat prendre mesures cautelars.