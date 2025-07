La Bordeta estrena la primera oficina ciutadana en un barri

La Bordeta compta des d’ahir amb la primera Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de barri de la ciutat, una iniciativa impulsada per l’ajuntament amb l’objectiu d’atansar l’administració a la ciutadania, oferir una atenció més accessible, facilitar la gestió de tràmits i descongestionar l’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana (OMAC) de la rambla Ferran i l’Oficina de Gestió i Atenció Tributària (OGAT) de l’avinguda Blondel. Aquesta primera OAC de barri està situada al centre cívic de la Bordeta, al número 28 de l’avinguda Pla d’Urgell, i preveu donar servei als veïns d’aquest barri, els dels Mangraners i zones de l’Horta com la partida de Quatre Pilans.

Permet fer tràmits com certificats d’empadronament i de reconeixement de vida, canvi de dades fiscals o subscripcions a la notificació electrònica, gestions del cementiri, cartes i justificants de pagament, registre general, bonificacions fiscals, altes d’animals de companyia i demanar cita per a l’OGAT i l’OMAC. També es podran demanar modalitats per al pagament de tributs com domiciliacions, fraccionaments o plans personalitzats. Els únics tràmits que no es podran fer són empadronar-se i demanar un permís d’obres.

L’horari d’oficina és de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores de l’1 de juny al 30 de setembre, igual que els feiners de Setmana Santa i Nadal. No obstant, la Paeria va informar que l’oficina tancarà per vacances de l’11 al 22 d’agost. De l’1 d’octubre al 31 de maig obrirà també els dimarts de 16.00 a 18.00 hores.

La presidenta veïnal, Mari Carme Guerrero, va lloar aquesta iniciativa, ja que “evitarà molts desplaçaments dels veïns al centre per fer gestions i descongestionarà l’OMAC i l’OGAT”. Va afegir que ahir diverses persones ja van fer les primeres consultes i va esperar que “oficines com aquesta es despleguin per la resta de barris”.

Guerrero deixarà la presidència veïnal a començaments d’agost

La presidenta de l’associació de veïns de la Bordeta, Mari Carme Guerrerro, deixarà el càrrec després de més de vint anys a començaments d’agost, però no es preveu que se celebrin eleccions fins al, com a mínim, setembre. Així ho va assegurar la mateixa Guerrero, que va detallar que “una vegada deixi jo el càrrec, que serà entre el 4 o el 5 d’agost, l’associació l’assumirà una junta gestora formada per dos vocals, el secretari i el tresorer i tot apunta que fins al setembre no es convocarà una assemblea general per fixar eleccions.” Segons Guerrero, això es deu que “de moment sembla que no hi ha hagut ningú que hagi dit oficialment que es vulgui presentar per dirigir l’associació, la qual cosa és estrany tenint en compte l’oposició que he tingut aquests últims anys”. Va afegir que abans de deixar el càrrec farà un inventari “de tot el material i propostes que hem elaborat aquests anys”.