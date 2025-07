Salut diu que només l’Arnau té 33 boxs d’Urgències

El departament de Salut va assegurar ahir que l’informe presentat dimecres pel sindicat Metges de Catalunya (MC), que denunciava l’escassetat d’equips en regions com la de Lleida, “no reflecteixen la realitat dels equipaments sanitaris de Catalunya”. En aquest sentit, va posar com a exemple que l’estudi d’MC assegurava que a Lleida hi havia 3 boxs d’Urgències “quan només a l’hospital Arnau de Vilanova n’hi ha 33”.

També va destacar que l’informe del sindicat, que va assegurar que va recollir totes aquestes dades de xifres oficials de la Generalitat i el ministeri de Sanitat, recull que tant a la regió de Lleida com a la de Terres de l’Ebre no hi ha aparells de ressonàncies magnètiques “quan n’hi ha dos a les Terres de l’Ebre, un a Tortosa i a Amposta, i tres només a la ciutat de Lleida”. Salut també va assenyalar que a tot Catalunya hi ha més de 100 mamògrafs quan MC va dir dimecres que només n’hi havia 28.

En aquest sentit, des del departament van remarcar que tota aquesta informació “està recollida en les memòries de cada entitat, que són públiques i es poden consultar als espais web dels centres”. També assenyala que els equipaments disponibles a cada territori estan condicionats per la cartera de serveis de cada centre, però que la ciutadania disposa d’aquests serveis sempre que ho necessitin. “Hi ha una cartera bàsica de serveis que ha d’estar disponible en tots els centres del territori, i altres serveis més especialitzats, ubicats en diferents centres. Tot està subjecte a una ordenació territorial planificada que obeeix al compromís de donar cobertura de salut a tota la ciutadania”, va precisar Salut, que va afegir que “tots els ciutadans tenen accés als tractaments necessaris per a les seues malalties”.

Paral·lelament, va recordar que tenen en marxa diversos projectes per ampliar estructures a nivell quirúrgic per millorar l’equilibri territorial i l’accessibilitat. Precisament, un d’aquests és a Lleida amb el nou bloc quirúrgic que dotarà l’Arnau de Vilanova de setze nous quiròfans.