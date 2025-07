252 candidats, a examen per a 31 places municipals

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Un total de 252 persones es van presentar ahir a les primeres proves per accedir a mestres d’escola bressol (104 candidats per a 15 places del subgrup A2), tècnic superior en educació infantil (105 aspirants per a 6 llocs del subgrup C1) i de tècnic auxiliar d’informàtica (43 candidats per a 10 places C1).

Els exàmens, que es van portar a terme a la Llotja, van incloure el test psicotècnic –amb proves d’aptituds i personalitat– i el test de coneixements del temari general de la fase d’oposició.

El 15 de juliol se celebraran els exàmens de la part de temari específic de les categories educatives, amb l’objectiu que l’1 de setembre ja es pugui disposar dels nous funcionaris de carrera, segons indica el consistori.

La Paeria va obrir la convocatòria d’oposicions per optar a 114 places d’accés lliure per a 27 convocatòries entre els passats 22 d’abril i 21 de maig. Va rebre 1.834 inscripcions. Les proves de la resta de places convocades es duran a terme a partir de la segona quinzena de setembre.

Tots els processos consten d’una fase d’oposició (seixanta punts) i una altra de concurs de mèrits (quaranta punts), amb requisits i temaris específics per a cada plaça. Els aspirants que aprovin totes les proves i no obtinguin plaça passaran a formar part d’una borsa de treball específica per a cada categoria.