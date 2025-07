El barri lleidatà de Balàfia s'enfronta a un risc creixent davant les onades de calor que cada estiu afecten més intensament la ciutat, segons determina l'Informe de Sostenibilitat davant d'Altes Temperatures elaborat per Green Urban Data i encarregat per l'Ajuntament de Lleida. Les dades publicades revelen que un 47% dels 14.777 habitants del barri resideixen en zones classificades com a illes de calor, fet que posa de manifest la vulnerabilitat d'aquesta àrea urbana de Lleida davant el fenomen d'escalfament global.

L'estudi, que forma part de les accions per millorar els Plans d'Adaptació al Canvi Climàtic municipals, ha analitzat exhaustivament les condicions tèrmiques de Balàfia utilitzant l'índex Urban Thermal Field Variance (UTFVI). Els resultats mostren que aquest barri registra una temperatura superficial mitjana de 38,7 °C durant els períodes més càlids, situant-lo en un nivell mitjà d'impacte tèrmic. El clima semiàrid fred de Lleida, caracteritzat per estius que sovint superen els 40 °C, converteix aquestes illes de calor en un veritable repte per a la salut pública.

Infraestructures en situació d'alt risc

Més enllà de l'impacte directe sobre la població, l'informe posa en relleu que 31 dels 54 equipaments municipals de Balàfia es troben també en zones d'elevat risc tèrmic. Aquesta situació resulta especialment preocupant ja que entre aquests equipaments hi ha escoles, centres sanitaris i altres instal·lacions essencials per al funcionament quotidià del barri, que podrien veure compromès el seu servei durant episodis d'extrema calor.

Mesures de mitigació necessàries

Davant aquesta realitat, els experts proposen diverses accions per reduir l'impacte de les altes temperatures. Entre les mesures prioritàries destaquen la creació de refugis climàtics en espais verds distribuïts estratègicament pel barri, l'augment significatiu de la coberta vegetal urbana i la implementació de sistemes de refrigeració passiva tant en edificis públics com privats. Aquestes intervencions, segons l'informe, no només millorarien la situació actual sinó que prepararien Balàfia per afrontar l'increment de freqüència i intensitat de les onades de calor previst pels models climàtics per als propers anys.

L'Ajuntament de Lleida ha manifestat la seva intenció d'incorporar aquestes recomanacions en la planificació urbanística del barri, prioritzant la sensibilització ciutadana sobre els riscos associats a les temperatures extremes i promovent pràctiques comunitàries que reforcin la resiliència climàtica de Balàfia.