Lleida sanciona amb 4.001 euros un conductor per exercir de taxista pirata: “va en augment”

L’ajuntament ha multat amb 4.001 euros el conductor d’un turisme que va ser caçat per la Guàrdia Urbana el maig passat exercint com a taxista pirata. La Policia Local el va detectar el dia 11 d’aquell mes, a les 6.10 hores del matí, durant un control d’alcoholèmia al carrer Cogul, situat al polígon industrial Neoparc.

Els agents van parar el cotxe perquè hi havia sis persones a l’interior d’un vehicle de cinc places, i van detectar que el conductor i els cinc ocupants no tenien cap relació entre ells. Una vegada interrogats, van ser els ocupants que van manifestar que el conductor els estava portant a casa a canvi de 5 euros.

Concretament, un d’ells va manifestar que el conductor els va oferir “insistentment” el servei de taxi amb el seu vehicle particular a la sortida de la discoteca Biloba, van anar fins al seu vehicle i van pactar el preu de cinc euros per portar-los fins al centre de la ciutat. Així, els agents van denunciar el conductor per portar a terme el servei de taxi sense autorització i van procedir a immobilitzar el vehicle al dipòsit municipal.

El consistori va iniciar fa unes setmanes l’expedient sancionador al conductor per la presumpta infracció tipificada com a molt greu en la llei del Taxi. La sanció podria arribar a reduir-se un 20% si el denunciat reconeix la seua responsabilitat en la comissió de les infraccions, i també podria beneficiar-se d’una altra reducció del 20% amb el pagament voluntari de la multa abans de la resolució de l’expedient. Així, l’import es podria rebaixar fins als 2.400,60 euros, el pagament dels quals es va fixar necessari per deixar sense efecte la immobilització del vehicle.

El del maig passat és només un exemple detectat per les autoritats de la problemàtica dels taxis pirata. Es tracta d’una pràctica que “va en augment”, segons denuncien taxistes de la ciutat (vegeu el desglossament).

De fet, la Guàrdia Urbana va caçar una altra conductora exercint de taxista pirata al mateix lloc –el carrer Cogul– i a la mateixa hora –quan tanca la discoteca– el maig de l’any passat. També va ser sancionada amb 4.001 euros. En el seu cas, va ser parada pels agents al constar denúncies verbals que el seu vehicle efectuava el servei de taxi sense tenir llicència, i van ser els dos clients que portava als seients posteriors els que van reconèixer voluntàriament que van contactar amb la taxista pirata mitjançant una trucada per portar-los de la discoteca al centre de la ciutat.

El sector alerta que és una pràctica “habitual, cada vegada n’hi ha més”

Taxistes de la ciutat lamenten que la presència de taxis pirates “és habitual i cada vegada n’hi ha més” a la ciutat. Ho va afirmar ahir el president de Loteutaxi, Lluís Monge, que va detallar que les zones on actuen més són el baixador de busos del carrer Saracíbar i les discoteques. “Quan deixem els clients a l’estació, els taxistes pirata veuen que buscaran un autobús, els pregunten on van i s’ofereixen per portar-los al seu vehicle”, va explicar. De fet, portaveus del sector ja van alertar que aquests taxis il·legals solen fer viatges llargs, cap a Barcelona, Tarragona, Saragossa o Andorra. Tanmateix, també els veuen efectuant trajectes curts, sobretot a les sortides de les discoteques. El sector denuncia que, a més de patir competència deslleial, aquesta pràctica pot suposar un risc per als clients perquè la seua assegurança de circulació no té les mateixes cobertures, per la qual cosa demana més vigilància policial.