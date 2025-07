El laboratori del comerç local

Un assistent virtual, unes ulleres que tradueixen converses en castellà, anglès o francès, una impressora 3D o un sistema per monitorar i controlar clients. Són algunes de les tecnologies que des d’ahir es poden veure a l’Espai d’Innovació del Comerç de Lleida, un “laboratori” situat a la primera planta de l’antic Casino del carrer Major. La Paeria l’ha habilitat perquè els comerciants puguin conèixer les últimes novetats per al sector i, si ho veuen convenient, incloure-les als seus negocis.

Aquest espai, que és “pioner a Ponent i el tercer que es fa a Catalunya”, compta amb aparells que han cedit les empreses Xtrategics i Invelon i va ser inaugurat ahir per l’alcalde, Fèlix Larrosa, i la regidora de Promoció Econòmica, Pilar Bosch. A més de donar a conèixer les novetats tecnològiques per al sector, “oferirem sessions de formació de diferents estratègies comercials, volem que sigui un espai viu i obert i farem un mínim de dos tallers al mes”, va assenyalar Bosch.

Per la seua part, Larrosa va detallar que han invertit 70.000 euros en aquest espai i que convidaran associacions de comerciants de la ciutat per donar-lo a conèixer. També va dir que aquest any preveuen destinar 1,5 milions d’euros a la dinamització del comerç de la ciutat amb ajuts i projectes. En relació amb el comunicat que associacions de comerciants van fer la setmana passada per les paraules de Larrosa en les quals els instava a “posar-se les piles”, l’alcalde va assenyalar que “ho vaig dir en primera persona del plural, ens hem de posar les piles tots, jo inclòs. Tots voldríem que l’Eix fos el millor centre comercial del món”, va afegir el primer edil.

Un assistent virtual o unes ulleres que tradueixen diversos idiomes

L’Espai d’Innovació del Comerç de Lleida és un veritable banc de proves tecnològic per al comerç, ja que des d’associacions fins a particulars poden veure diferents aplicacions tecnològiques per al seu negoci. Un d’ells és el batejat com Capità Cargol, una intel·ligència artificial que és el “guia tecnològic” d’aquest espai situat a l’antic Casino que explica totes les prestacions que ofereix tant aquest espai físic com la seua pàgina web, retaillab.paeria.cat. Un altre dels aparells més cridaners són unes ulleres de sol que estan vinculades a una tablet i que permeten traduir a l’instant converses en diferents idiomes, molt útil per atendre clients estrangers de visita per la ciutat. També hi ha una impressora 3D que fabrica des de penjadors fins a clauers personalitzats o un sistema que analitza quantes persones passen per un comerç i les seues àrees més freqüentades.