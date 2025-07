Enèsim camió bolcat a la rotonda de l’N-240 a Lleida

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Un camió va bolcar ahir al migdia a la rotonda de la carretera N-240 que hi ha a la sortida de Lleida i enllaça amb l’A-2 i l’A-22 cap a Alpicat, popularment coneguda com la rotonda del Jardiland. Es tracta d’un punt amb una elevada sinistralitat i en molts dels casos s’hi veuen implicats vehicles pesants. De fet, fa poc menys d’un mes, concretament el 3 de juny, va bolcar un altre tràiler en el mateix punt.

El sinistre d’ahir es va produir a les 12.29 hores quan, per causes que es desconeixen, un camió que transportava farina animal va bolcar després d’accedir a la rotonda des de la capital del Segrià. El camioner, que va resultar ferit, va poder sortir de la cabina. Els Bombers de la Generalitat, que hi van acudir amb tres dotacions, el van ajudar a baixar de dalt del camió.

Posteriorment, va ser evacuat en ambulància a l’hospital Arnau de Vilanova. Al lloc també van acudir diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra, que es van encarregar de regular el trànsit, ja que el tràiler va ocupar el carril d’accés a l’A-2 cap a Barcelona.

Posteriorment, per a la retirada, es va tallar la via, per la qual cosa la circulació va ser desviada per altres sortides. Els treballs per a la retirada es van allargar durant tota la tarda, segons va informar Trànsit.

Altres bolcades recents

Aquesta rotonda registra una elevada mobilitat ja que és un dels principals accessos a la capital i, en conseqüència, té una elevada sinistralitat. En els últims anys s’han registrat múltiples accidents, molts per camions bolcats.

El 3 de juny hi va haver un sinistre molt similar quan va bolcar un camió que també transportava porcs. A més, el 12 de febrer passat va bolcar un altre camió que transportava porcs. Un altre accident es va produir el 20 de maig, quan un turisme va fer almenys una volta de campana.