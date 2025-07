Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Un total de 175 docents de tot Catalunya es formen aquests dies a la Universitat de Lleida (UdL) gràcies als cursos organitzats per l’Institut de Ciències de l’Educació. Aquesta formació els permet aprofundir en el coneixement de matèries i transferir aquests aprenentatges a les aules. Per una altra banda, la UdL està celebrant aquesta setmana un curs d’estiu per commemorar el 725 aniversari de l’Estudi General de Lleida.