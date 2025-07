Els trasllats al nou edifici de consultes de l’Arnau permetran ampliar les Urgències

Publicat per Marc Carbonell Lleida Creat: Actualitzat:

Els pròxims trasllats de gairebé totes les consultes externes de l’hospital Arnau de Vilanova al nou edifici del complex permetran ampliar la unitat d’Urgències a l’edifici principal i acollir les de Salut Mental, que actualment estan a l’hospital Santa Maria. Ho va afirmar ahir Alfons Segarra, gerent territorial de l’Institut Català de la Salut (ICS), durant la inauguració de la planta baixa del nou immoble que, des d’aquesta setmana, ja acull les consultes i hospital de dia de Pediatria, així com les de Raquis i Traumatologia.

Segarra va indicar que l’alliberament d’espais també permetrà, en segon lloc, sumar “com a mínim dos hemiplantes més per ingressar pacients” a l’edifici vell, el nombre de llits equivalent a les d’una planta del centre. A continuació, s’habilitarà una nova àrea d’intervencions com broncoscòpies, endoscòpies o angiorradiologies. Així mateix, el gerent va detallar que la resta de trasllats de consultes previstos –totes menys les de Neurologia, Oftalmologia, Cardiologia i Neurologia– es portaran a terme entre el 16 de setembre i finals d’octubre.

Segarra va valorar que l’ampliació de les Urgències és “imprescindible” i va afirmar que “l’hospital és antic, necessita reformes i créixer per adaptar-se a la medicina actual”. Va explicar que el nou edifici de consultes, amb el qual l’hospital guanya gairebé un 30% de superfície, “és el primer pas” d’un pla director que preveu totes les ampliacions esmentades en un termini de deu anys. En tot cas, el gerent va advertir que el primer pas serà “intentar aconseguir el finançament necessari per començar a executar el pla”, d’uns 250 milions d’euros. No obstant, les actuacions i la seua ordre d’execució “estan pactats amb el CatSalut i el departament de Salut”, va assenyalar.

Consultes externes

El nou edifici disposa de 108 consultes i tres hospitals de dia –el de Pediatria i els futurs de Neurologia i Endocrinologia– distribuïts en quatre plantes. Ho va explicar ahir Lluís de la Torre, director territorial d’Infraestructures de l’ICS, que va detallar que cada planta “allotja una sala d’espera, tota la unitat de consultes i un passadís tècnic per a professionals”. Va afegir que s’han minimitzat les reprogramacions per evitar incomoditats als pacients.

L’Arnau compta actualment amb prop de 200 consultes i gabinets que atenen una mitjana de 2.100 pacients diaris, per la qual cosa cada dia passen per aquestes consultes entre 4.000 i 6.000 persones, indica el centre.

L’aire condicionat de l’hospital “no dona més de si”

El gerent territorial de l’ICS, Alfons Segarra, va reconèixer ahir que l’aire condicionat de l’edifici principal de l’hospital Arnau “té una capacitat màxima i no dona més de si en condicions extremes de calor” com les de la setmana passada i l’anterior, quan pacients i sanitaris van posar el crit al cel per les altes temperatures que pateixen a l’interior de les habitacions. Segarra va assegurar que la climatització “funciona”, però “és obvi que és un hospital vell, dels anys 50, en el qual s’han anat fent reformes i el que s’ha pogut”. Va afirmar que al pla director també “està contemplat fer totes les instal·lacions en torres de servei horitzontals perquè es permeti donar més potència i modernitzar les estructures també en totes les noves plantes d’hospitalització”. Segarra va reconèixer “limitacions” en la climatització de l’hospital, però va assegurar que “mai no hem passat de 30 graus” dins de l’hospital, malgrat que “és evident que hem traspassat els 25”, va afegir. Així mateix, va considerar que les imatges de ventiladors a les habitacions que han publicat aquest diari i altres mitjans “no s’ajusten a la realitat”. En tot cas, va assegurar que “no hem arribat als 38 graus que he vist publicats”. Usuaris, famílies i personal discrepen.