Lleida estrenarà a partir del setembre 14.545 fanals i alguns tindran càmeres

L’ajuntament iniciarà al setembre la renovació de 14.545 fanals, que passaran a tenir llums led, sensors per il·luminar amb més intensitat al detectar moviment i, a més, alguns tindran càmeres de vigilància que estaran connectades a la comissaria de la Guàrdia Urbana. Aquesta actuació durarà aproximadament un any i costarà uns 8 milions d’euros procedents d’un préstec de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi d’Energia (IDAE). També es reforçarà l’enllumenat de monuments com la Seu Vella, l’estàtua d’Indíbil i Mandoni, la Paeria o les esglésies de Sant Martí o Sant Llorenç. Així ho va assegurar ahir l’alcalde, Fèlix Larrosa, en una reunió amb els dirigents veïnals i comercials per explicar-los tant aquesta renovació com el nou contracte per al manteniment de l’enllumenat, que tindrà una durada de 12 anys i compta amb un pressupost de 31,2 milions d’euros.

Larrosa va dir que, amb aquesta substitució, Lleida serà de les primeres ciutats de l’Estat en què tot l’enllumenat públic serà 100% led i que tots aquests punts de llum comptaran amb tecnologia i sistemes d’intel·ligència artificial “que ens permetrà estalviar energia, guanyar en confort i observar, processar informació i connectar amb la Urbana si hi ha alguna incidència”.

L’alcalde va recordar que a finals de l’any passat ja van fer una prova pilot instal·lant nous fanals en zones de Fleming, la Bordeta, Joc de la Bola i Pardinyes i que aquests punts de llum “tenen un sistema de sensors de manera que la intensitat de la llum augmenta a mesura que t’hi atanses”. També va dir que a l’escola de Pardinyes, on van instal·lar també senyals lluminosos de prova, “s’han posat en marxa sistemes d’alerta perquè els conductors sàpiguen que s’atansen a una zona de pas de vianants”. Sobre les càmeres, Larrosa va assenyalar que no s’instal·laran en tots els fanals, sinó en “alguns punts” per ajudar la Guàrdia Urbana.

El govern ja ha detectat 271 punts foscos per tota la ciutat

L’ajuntament té detectats un total de 271 punts foscos que preveu eliminar amb la renovació de l’enllumenat públic. L’alcalde, Fèlix Larrosa, va explicar que ho són per tres motius: “Perquè directament no hi ha llum o fanals a prop, perquè hi ha un conflicte entre els arbres i la il·luminació, que fa que les branques i copes la tapin, o perquè la planificació de les lluminàries no va ser la correcta i s’ha de replantejar”. Així mateix, Larrosa va instar ahir els presidents veïnals que els notifiquin de si han detectat més punts foscos als seus respectius barris “per remeiar-ho com més aviat millor”. D’altra banda, va assenyalar que el nou enllumenat té una vida útil de 100.000 hores, “que és l’equivalent a uns 25 anys” i que permetran un estalvi energètic del 64% respecte a la factura actual.