Sis alumnes de Batxillerat faran una formació a l’IRBLleida

Els sis alumnes de Batxillerat becats per l’IRBLleida. - IRBLLEIDA

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Sis estudiants de primer de Batxillerat de Lleida han estat becats per l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) per fer una estada d’un mes al centre perquè es familiaritzin amb l’entorn científic i les tècniques i especialitats de la investigació biomèdica. Els sis alumnes també rebran una ajuda de 200 euros gràcies a la Fundació La Caixa i la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia del ministeri de Ciència i Innovació.