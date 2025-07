Josep Mallada pren avui possessió com a nou cap de la Guàrdia Urbana

Mallada (primer per l’esquerra), al costat de la tinenta d’alcalde Cristina Morón, ahir a comissaria. - MAGDALENA ALTISENT

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

La Paeria acollirà aquest matí l’acte de nomenament de Josep Mallada com a nou intendent en cap de la Guàrdia Urbana. Mallada era el subcap del cos fins al 30 de juny passat. Substitueix així Josep Ramon Ibarz, que des de l’1 de juliol és el delegat de la conselleria d’Interior a Lleida, en substitució de Xavier Garròs, com va avançar SEGRE. L’acte, que tindrà lloc a partir de les 11.00 hores, estarà presidit per l’alcalde, Fèlix Larrosa. Mallada té una dilatada trajectòria al cos i durant els últims anys ha estat la mà dreta d’Ibarz, que era el màxim responsable de la Guàrdia Urbana des de l’agost del 2007, quan va accedir al lloc rellevant Agapito Astudillo.

Mallada, que durant aquests dies ha exercit el càrrec en funcions, va participar ahir en la comissió informativa de Seguretat i Mobilitat de la Paeria, en la qual es va anunciar que ha incorporat una nova promoció de vuit agents cívics. Aquests dies han portat a terme diverses formacions a la comissaria de la Guàrdia Urbana, abans d’incorporar-se a les tasques de patrullatge. La tercera tinenta d’alcalde i regidora de Seguretat, Mobilitat i Civisme, Cristina Morón, va explicar que “la figura dels agents cívics és important i ajuda en la promoció del civisme i la convivència que volem fer des de l’ajuntament”. Els agents cívics van fer prop de 13.000 actuacions durant l’any 2024.

Per la seua part, la Guàrdia Urbana ha posat 354 denúncies per infraccions a les ordenances municipals aquest 2025, un 75% més que en tot el 2024. A més, s’han adjudicat per 120.802 euros a SiC24 la instal·lació de 26 càmeres de seguretat al cementiri.