El tall d’un carril a Balmes per obres causa importants retencions

L’avinguda Balmes té des d’ahir un carril de circulació menys a causa de les obres de renovació de la xarxa d’aigua, cosa que va provocar cues importants. Un tall que no serà l’únic, ja que en els propers dies es tallarà la circulació del segon carril que va cap a Ricard Viñes, de manera que el pas de vehicles es farà pels altres dos, un per cada sentit de la circulació. Les obres duraran 5 mesos, però la previsió de la Paeria és que el tall de mobilitat afecti només els mesos de juliol i agost. Les obres també afectaran el costat parell de Rovira Roure però, en principi, no es tallarà cap carril i només quedarà afectada la filera d’aparcaments. En total es renovaran 496 metres de canonades.