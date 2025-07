Familiars d’usuaris del geriàtric Balàfia I denuncien mancances en atenció i instal·lacions: "Una usuària que no estava supervisada va saltar per una finestra"

Publicat per Marc Carbonell Lleida Creat: Actualitzat:

Mitja dotzena de familiars d’usuaris de la residència geriàtrica Balàfia I, gestionada per l’empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris (GSS), denuncien “greus deficiències” en l’atenció i les instal·lacions. El representant de les famílies al consell de participació del centre ha presentat diverses queixes davant del departament de Drets Socials i el síndic de greuges de Catalunya en les quals assegura que hi ha falta de supervisió a causa de l’escassetat de gerocultoras i infermeres, entre altres qüestions. Les dos institucions van resoldre que no “s’han detectat irregularitats” ni carències funcionals, però van detectar anomalies.

El portaveu va denunciar que a finals de maig una usuària del centre “va saltar per una finestra de la primera planta i va caure al porxo de la façana”. Va assegurar que no estava supervisada i que “cap responsable no es va personar”, i Serveis Socials va respondre el juny que “estem portant a terme les actuacions inspectores pertinents”. Respecte a les ràtios de personal, el departament va afirmar que es compleixen en tots els casos. No obstant, la directora del centre va respondre per escrit a una reclamació anterior que “el personal no pot prestar una atenció individualitzada i constant” a les persones amb problemes cognitius. El departament emplaça els familiars a resoldre les seues queixes amb la direcció de la residència, però el portaveu assegura que “la directora ha mostrat un desinterès absolut”, per la qual cosa en demana el cessament. Així mateix, explica que espera reunir-se amb Drets Socials des de febrer i que ha estat denunciat a la Fiscalia per part de la residència.

D’altra banda, els familiars lamenten que “no s’han canviat els matalassos dels llits des que es va inaugurar el centre el 2006”. El departament va respondre que el contracte es va licitar el 2022, però va ser impugnat. El síndic va dir que en una inspecció del maig del 2024 es va acabar la “urgència en la compra i el canvi de matalassos”.

Així mateix, el representant dels denunciants va manifestar que en molts casos només es facilita una dutxa setmanal als usuaris, a la qual cosa el departament va respondre que la normativa no n’exigeix més, malgrat que el centre proporciona banys addicionals. No obstant, les famílies asseguren que no és així. El portaveu també va indicar que hi ha retards constants en els horaris dels esmorzars que poden ser de diverses hores i Drets Socials va respondre que no s’han evidenciat incompliments significatius”. Un altre familiar també va presentar una queixa davant del departament al maig per “falta d’informació sanitària”, entre altres qüestions.

El departament explica que ha portat a terme nou inspeccions a Balàfia I des de l’any 2022, cinc de les quals per denúncies. “s’han fet sempre les comprovacions pertinents i no s’han detectat irregularitats greus en l’atenció dels residents”, indica.