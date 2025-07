Més ventiladors: segueixen les queixes per la calor a les habitacions de l’hospital Arnau de Lleida

Publicat per Marc Carbonell Lleida Creat: Actualitzat:

“La calor que patim a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida és insuportable”, va denunciar dimecres passat la familiar d’una pacient ingressada a la quarta planta del centre. Va explicar a aquest diari que va haver de comprar fins a tres ventiladors petits per poder suportar les altes temperatures a l’interior de l’habitació, sobretot durant el migdia i la primera hora de la tarda.

La dona va lamentar que la familiar “ha patit una dermatitis a tot el cos i li han sortit fongs per culpa de la suor constant”, així com que “en alguns moments he hagut de sortir al passadís i asseure’m a terra” per mitigar la calor. Sobre això, va assegurar que “a la nostra habitació no arriba gens d’aire condicionat, però al passadís sí”. Així mateix, va considerar “indignant” que “vam haver de deixar ventiladors a un pacient d’una habitació pròxima que estava patint”.

D’altra banda, l’afectada va explicar que un dels dos ascensors pròxims a l’entrada principal de l’hospital va deixar de funcionar fa més d’una setmana i va estar inoperatiu almenys fins dimecres passat. “Al matí he arribat a esperar mitja hora per agafar-lo, s’omplia constantment”, va afirmar. El seu testimoni s’uneix al de més d’una desena de pacients, familiars i treballadors de l’Arnau que també han denunciat les altes temperatures que pateixen a les habitacions del centre.

El gerent territorial de l’Institut Català de la Salut (ICS), Alfons Segarra, va reconèixer dimarts passat que la climatització de l’hospital “té una capacitat màxima i no dona més de si en condicions extremes de calor”, malgrat que va valorar que les imatges de ventiladors com la que apareix en aquesta notícia “no s’ajusten a la realitat”. Segarra va explicar que el pla director de l’hospital per als propers deu anys preveu remodelar tot el sistema d’aire condicionat. “Està contemplat fer totes les instal·lacions en torres de servei horitzontals, la qual cosa permetria més potència i una modernització de les estructures a totes les plantes”, va afirmar.