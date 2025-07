Xavier Ribelles, cap dels Mossos al Segrià: "Aprofiten que la gent se'n va a les revetlles per robar"

Publicat per acn/Redacción Creat: Actualitzat:

L’inspector Ribelles explica que “els lladres aprofiten que els veïns van a actes festius com sopars populars i revetlles i deixen les cases soles per robar”.

Per evitar ser víctima, detalla consells com “deixar una llum oberta o el televisor encès, una cosa que pot dissuadir els delinqüents.” Una altra recomanació és deixar el cotxe davant de la porta, “ja que poden deduir que hi ha algú a casa”. Reitera que “són consells fàcils d’aplicar” i recorda altres elements com càmeres de seguretat o alarmes.

Assegura que “els lladres són especialistes i en un quart d’hora t’han robat. Busquen joies i diners i se’n van de pressa. Són delinqüents que s’hi dediquen, com a l’Horta de Lleida, on es produeixen especialment a l’hivern, que és quan hi ha menys activitat. Aprofiten l’oportunitat”.