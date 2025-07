El Comú demana coordinació i recursos per a la campanya agrària

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

La diputada dels comuns al Congrés dels Diputats Viviane Ogou va reclamar ahir a Lleida una major coordinació entre administracions per a l’atenció a temporers i aprovar la Iniciativa Legislativa Popular que han portat a Madrid per facilitar la regularització de fins a 500.000 persones perquè s’incorporin al mercat laboral. Unes demandes que va fer després de reunir-se amb sindicats agraris, l’edil del Comú a Lleida, Laura Bergés, i el d’Almacelles, Marc Dalmau. Sobre la campanya, que aquest any se centralitza una altra vegada en el pavelló 3, Ogou va lamentar que “any rere any ens trobem amb la mateixa situació i problemes de contractació i allotjament i creiem que hi hauria d’haver una estratègia coordinat per fer-hi front amb garanties”. En aquest sentit, Bergés va lamentar la “inacció” del govern municipal del PSC, “que va paralitzar l’alberg i en dos anys no ha posat en marxa cap alternativa”. Sobre la ILP, Ogou va reclamar a Junts donar suport a la seua mesura, com faran PSOE, ERC, Bildu o el PNB, per aprovar-la “per una qüestió de justícia social i per respondre a la necessitat de treballadors de molts empresaris i agricultors catalans”.

❘ lleida ❘ La compravenda d’habitatges a Lleida va assolir el maig passat el seu millor registre dels últims 18 anys amb un total de 527 operacions. Així ho recullen les dades publicades ahir per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), que destaquen que aquest creixement, que en el cas de Lleida és del 61% comparat amb el maig del 2024, és generalitzat en el conjunt de Catalunya i de l’Estat, on ha augmentat un 38% i un 40%, respectivament. En aquest sentit, des que va arrancar l’any a Lleida s’han tancat fins a 3.000 operacions, una xifra superior a la que es va vendre els anys 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016.

El president del Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Lleida (API), Josep Maria Esteve, va reconèixer ahir que les xifres del maig a Lleida “són sorprenents perquè realment no s’ha notat gaire activitat a nivell de vendes des de l’abril”. Una aturada que atribueix a les noves restriccions en matèria impositiva per als grans propietaris i inversors, “que ha fet que es frenés la compra”. Va atribuir aquestes bones xifres “a la venda de grans promocions, com una que es va tancar en aquell període a Copa d’Or”.