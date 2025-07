Concentració a Lleida contra les agressions sexuals en piscines municipals

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

Arran de les agressions sexuals ocorregudes recentment en diverses piscines municipals de Lleida, demà a las 12.00 s’ha convocat una concentració a la plaça Sant Joan per denunciar-les i "exigir mesures contundents per garantir la protecció de tots els usuaris, especialment per a las dones i menors", segons indica l’organització.