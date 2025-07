Multats 63 conductors de patinets i bicicletes en una setmana a Lleida

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Urbana de Lleida va denunciar la setmana passada 63 conductors de vehicles de mobilitat personal (VMP) i bicicletes a través de 18 controls estàtics a la via pública realitzats entre el 7 i el 13 de juliol. L’actuació s’emmarca en una campanya intensiva de vigilància i control del Servei Català de Trànsit (SCT) amb l’objectiu de conscienciar els usuaris sobre la necessitat de complir la normativa vigent i, si es dona el cas, denunciar les infraccions, especialment la circulació per voreres i altres llocs no autoritzats.

En concret, es van efectuar 50 sancions a conductors de VMP, el 58 per cent de les quals van ser per no fer ús del casc o utilitzar-lo incorrectament i el 16 per cent per circular per les voreres i altres zones per als vianants, o anar per vies i zones no autoritzades. En el cas de la mobilitat amb bicicleta, es van registrar denúncies a 13 conductors, de les quals la meitat van ser per aturar-se o estacionar als carrils bici o zones de reserva d’estacionament de bici sense autorització.

També es van sancionar quatre vehicles de dos rodes per circular pels carrils bici, i dos ciclistes per realitzar una conducció de risc.

Per la seua banda, la policia municipal de Balaguer també es va adherir la setmana passada a la campanya de l’SCT i va interposar un total de cinc denúncies a conductors de patinets elèctrics.

A més, tres vehicles van ser immobilitzats per tenir conductors menors de 16 anys, no portar elements de seguretat o per circular per voreres o en sentit contrari.

Detingut per robar patinets

Paral·lelament, els Mossos d’Esquadra, amb la col·laboració de vigilants de seguretat, van arrestar dilluns a Lleida un home de 27 anys com a presumpte autor de dos delictes de furt de dos patinets elèctrics.

Els fets van tenir lloc a la tarda en un hospital de la ciutat. L’arrestat, que té antecedents i no es descarta que hagi comès fets similars, havia forçat el cadenat i va sostreure els vehicles, valorats en 700 i 413 euros.