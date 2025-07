La Paeria anuncia que l’ACA avala el CAP de Cappont a Copa d’Or

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

La Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) dona per bo l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) que declara que la parcel·la de Copa d’Or en la qual la Generalitat preveu la nova àrea sanitària de Cappont està “fora de la zona de flux preferent”, amb la qual cosa seria possible edificar en aquesta zona, amb les mesures pertinents, el nou CAP i la base del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Així ho va indicar ahir la Paeria després que l’alcalde, Fèlix Larrosa, i la primera tinenta d’alcalde, Begoña Iglesias, es reunissin a Saragossa amb el president de la CHE, Carlos Arrazona; la comissària d’Aigües, Miriam Pardos; i el director tècnic, Ramón Lúquez. El risc d’inundabilitat de Cappont ha frenat fins ara el projecte de trasllat del CAP de Cappont, com passa amb el de construcció de l’institut del barri, i el departament de Salut esperava un informe favorable de l’ACA per poder licitar les obres del complex sanitari. Després de la reunió amb la CHE, l’alcalde es posarà en contacte amb la Generalitat per reportar que dona el vistiplau a l’informe de l’ACA.

El febrer del 2023, Salut va anunciar que aixecaria un gran edifici en un solar entre l’avinguda President Josep Irla i el carrer Àngel Moncusí que –a banda del CAP i la base del SEM– allotjaria part de l’atenció pediàtrica de la ciutat, l’equip d’atenció a la salut sexual i reproductiva, la unitat d’Odontologia i l’equip territorial de salut pública del Segrià. Amb un pressupost de 18 milions, preveia inaugurar el centre a finals del 2025. El trasllat del CAP a Copa d’Or va provocar queixes veïnals.

Així mateix, Larrosa va comunicar a la Confederació que al novembre la Paeria entregarà el projecte d’actuacions per mitigar la inundabilitat a la ciutat de Lleida. Entre aquestes, el projecte d’ampliar un mur de contenció a la partida de Grenyana, que l’ajuntament va licitar el setembre passat i va adjudicar al gener.

A més, va entregar a la CHE una còpia de l’informe de conclusions del procés participatiu Imaginem Platges de Lleida i el mes de setembre l’ajuntament li enviarà una proposta dels possibles usos en l’àmbit del riu perquè els valori a efectes de normativa.