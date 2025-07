Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El cap de l’oposició a la Paeria i del PP, Xavi Palau, es va reunir ahir amb el president del seu partit, Alberto Núñez Feijóo, a Madrid per fixar l’estratègia política de cara al nou cicle electoral. Ambdós polítics es van marcar com a objectiu aconseguir l’alcaldia amb propostes com reduir impostos a famílies i autònoms i posar fi a la multireincidència.