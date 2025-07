La UdL, en un projecte per millorar l’atenció d’alumnes amb necessitats

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

La Universitat de Lleida (UdL) participa en un projecte europeu per millorar les capacitats del professorat de Primària i Secundària per atendre alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu (nese), especialment les persones neurodivergents. Aquests alumnes tenen “necessitats addicionals per progressar en el seu aprenentatge, ja siguin temporals o permanents, que poden derivar-se de factors, com discapacitats físiques i psicològiques, altes capacitats intel·lectuals, incorporació tardana al sistema educatiu o condicions personals i socioeconòmiques desfavorables”, explica la catedràtica de la UdL i integrant del grup d’investigació en orientació psicològica, Gemma Filella.

La iniciativa, denominada Inclusive Digital Education Empowerment Academy (Ideate), està finançada amb 1.438.400,14 euros del programa Erasmus+ Teacher Academies. La universitat Stefan cel Mare din Suceava (Romania) és la coordinadora i també hi participen les universitats Bielefeld (Alemanya), degli Sudi (Itàlia) i Patras (Grècia), a més de Down Lleida i quatre entitats romaneses.

L’objectiu és dotar els educadors d’habilitats per proporcionar un suport més eficaç a aquest alumnat i millorar les seues competències per gestionar aules diverses.

Té una durada de 36 mesos i el 2028 han de tenir llesta una plataforma oberta amb recursos digitals, formació i intercanvi de pràctiques per potenciar l’educació inclusiva, destinada a docents i centres. El març del 2026 tots els participants es reuniran a Lleida.