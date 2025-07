Vandalitzen el mural en homenatge a Jorge Delgado un mes després de la seua inauguració a Lleida

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

Familiars de Jorge Delgado Ruiz, el jove lleidatà que va morir fa un any en un accident laboral, van denunciar vandalisme al mural pintat en el seu honor a Balàfia. Just quan es complia un mes de la inauguració de l’obra, pintada per Oriol Arumí, la família va acudir a la Guàrdia Urbana perquè el mural “presenta danys a la part inferior” i part de la pintura “arrancada”.