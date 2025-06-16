Un gran mural a Balàfia homenatja Jorge Delgado, jove mort en accident laboral
Obra de l’artista Oriol Arumí, que el retrata amb el seu gos Tayson
Família, amics i veïns de Jorge Delgado Ruiz, un jove de Balàfia que va morir fa un any als 21 anys en un accident laboral, van assistir disabte a la inauguració del mural que li ret homenatge. Es tracta d’una obra de grans dimensions que ocupa tot el lateral d’un edifici de sis plantes de l’avinguda Marimunt.
L’artista Oriol Arumí retrata Jorge amb el seu amic inseparable, el seu gos Tayson. La imatge va ser triada per la família i amics del jove. Després de la inauguració, tots els assistents van guardar un minut de silenci. Hores abans de l’acte, l’artista va compartir a través de les xarxes socials els valors del mural.
“Representa Jorge en una actitud pròpia d’un jove amb tota la vida per davant: rebel, lliure, dur, però també tendre” i va afegir que els colors elegits també pretenen transmetre la pèrdua i el dolor per la tragèdia. “L’art urbà també ha de servir per sacsejar consciències”, va recalcar. Una obra, segons defensa la família, que també serveix per tenir un espai de record, memòria i esperança.
El mural ocupa més de 300 metres quadrats i ha requerit 10 dies de feina. Arumí també va agrair l’ajuda dels veïns. “m’han ajudat a suportar la calor portant-me aigua fresca, gelats i fins i tot gaspatxo casolà”, va explicar.