La Paeria de Lleida forma el personal de les piscines municipals per prevenir agressions sexistes

La Paeria va portar ahir a terme la primera de les dos sessions formatives dirigides als treballadors de les piscines municipals sobre prevenció d’agressions sexistes, en el marc de la campanya 1.000 Ulls contra les violències masclistes adaptada a aquests equipaments esportius i de lleure.

Val a recordar que la Guàrdia Urbana va detenir a finals de juny un home per suposats tocaments a la piscina de Balàfia i aquest migdia està prevista una protesta a la plaça Paeria.

Espais segurs

La tinenta d’alcalde Carme Valls va donar la benvinguda als assistents i va explicar que la Paeria vetlla per oferir “espais segurs de violències masclistes, on no tenen cabuda els agressors,”, així com per dotar d’eines el personal que treballa en els equipaments municipals perquè puguin “prevenir, identificar i reaccionar davant de possibles casos”.

La formació s’ha organitzat des de les regidories de Polítiques Feministes i Esports, juntament amb l’Àrea de Formació, i inclou informació sobre les tipologies de violències masclistes, com actuar en casos de violències i els recursos i serveis disponibles al municipi de Lleida.La pròxima sessió tindrà lloc el 23 de juliol. D’altra banda, s’han distribuït cartells informatius de la campanya als recintes de les sis piscines municipals amb telèfons d’informació i atenció per a les víctimes i que interpel·la també les persones que puguin ser testimonis de violències masclistes: A les piscines, 1.000 ulls contra les violències masclistes. Si pateixes o veus una agressió sexista, truca al 092. També es recorda el telèfon del Centre Municipal d’Informació i Atenció a les Dones (CIAD): 973 700 461.