Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El 16,03% dels alumnes de primer de cicles d’FP en modalitat dual de Catalunya i un 2,39% dels de segon asseguren haver tingut dificultats a l’hora de trobar empresa per a les pràctiques, segons un estudi d’Educació a partir de dades del Consell General de Cambres de Catalunya, l’Idescat i una enquesta a centres d’FP. L’estada en empresa és de més de 500 hores en modalitat dual i de mil en dual intensiva (equivalent a un curs).

A Lleida, un 93% de l’FP és dual i un 7%, intensiva. L’informe indica que Tarragona i Lleida registren els percentatges de percepció de dificultat més baixos, amb un 2% i un 4%. La taxa augmenta als territoris més industrialitzats.

El departament admet que a primer hi pot haver dificultats per falta d’empreses disponibles. L’estudi detalla que un 36,56% d’aquests estudiants ha pogut fer les pràctiques, un 7,21% les ha ajornat voluntàriament i un 40,2% no les ha fet per altres motius. Entre els de segon, els índexs són del 82,67%, el 4,73% i el 10,19%, respectivament.

A més, apunta que si s’aconseguís involucrar un 10% del teixit empresarial, unes 77.000 empreses, serien suficients per acollir tots els alumnes.