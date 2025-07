Edifici H4 d’Infanteria per a usos educatius i el de capitania, per a la UdL

L’H4 d’Infanteria de Gardeny que la Paeria licitarà per a usos educatius. - PAU PASCUAL PRAT

La Paeria té “reservada” la capitania d’Infanteria per a la Universitat de Lleida (UdL), va indicar ahir l’alcalde, Fèlix Larrosa, i l’edifici que licitarà per destinar-lo a usos educatius i formatius és l’H4 d’aquesta zona de Gardeny, en el qual actualment té la seu Troballes. Per aquesta raó, aquesta entitat haurà de traslladar la seua activitat a un altre lloc i l’ajuntament els ajudarà a buscar un altre emplaçament.

Així mateix, el trasllat no serà immediat ja que el procés per licitar l’ús de l’H4 comença ara amb l’aprovació dimecres dels plecs de condicions i l’inici de la licitació, i es prolongarà uns mesos. Respecte a l’antiga capitania, l’alcalde proposa un acord trilateral entre la Paeria, la Generalitat i la UdL per impulsar la ubicació en aquest immoble dels estudis de Comunicació Audiovisual.

D’altra banda, respecte al pla d’infraestructures de la Generalitat, Larrosa va expressar la seua satisfacció perquè “incorpora la comunicació de l’aeroport d’Alguaire amb la ciutat i els sectors industrials, que era una de les qüestions que havia plantejat”, i va elogiar que estigui projectada “per a transport de mercaderies i de viatgers”.

També va destacar que “es vulgui impulsar la transversalitat ferroviària perquè ens obre uns escenaris extraordinaris, sobretot pensant en l’estació intermodal de Lleida”. “Podran accedir als grans hubs de comunicació marítima com els ports de Tarragona i Barcelona, i també sortir cap a Europa”, va apuntar Larrosa.

Així mateix, va recordar que avui es reuneixen a Balaguer alcaldes de capitals del pla i deixaran clar que la Generalitat ha de definir la comunicació entre Lleida i Balaguer i avançar en el sistema de Rodalies i la connexió amb Aragó.