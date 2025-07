Pla per rehabilitar el Grup Mariola i destinar els baixos a comerços

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

La proposta guanyadora del concurs d’idees per al Pla de Millora Urbana de la Mariola, a càrrec de l’empresa Paisatge Transversal SL, preveu una rehabilitació integral dels blocs del Grup Mariola, que engloben uns 400 pisos, i destinar els baixos, que ara són habitatges, a locals per a comerços de proximitat o altres equipaments. Així, planteja dinamitzar l’activitat econòmica, actuacions ambientals i reedificar els espais buits. El cost estimat de totes les accions és de trenta milions d’euros.

L’actuació comprèn 23.000 m2 de sòl i espera transformar l’espai físic i la percepció estigmatitzada del barri amb un pla que integra accions dels àmbits urbanístics, residencials, socials i ambientals. “No parlem només de maó, sinó de l’ànima del barri, de com millorar les condicions de vida de les persones que hi viuen, i això és el més important”, va recalcar l’alcalde, Fèlix Larrosa.

Pablo Muñoz, de Paisatge Transversal, va remarcar que projecten una millora ambiental, energètica i d’accessibilitat dels habitatges i els espais comuns. Per a la rehabilitació dels blocs plantegen una renovació total de les façanes i instal·lacions per complir la normativa d’habitabilitat i accessibilitat, així com resituar les entrades a la part exterior.

A més, proposa desmuntar elements existents de les façanes, incloure aïllament, incrementar la superfície interior dels pisos, habilitar passarel·les d’accés, ascensors i sortints, a més de plaques fotovoltaiques.

Per convertir els baixos en locals comercials serà necessari resituar famílies en altres pisos dels blocs. En aquest sentit, Larrosa va apuntar que hi ajudarà el fet que una seixantena dels pisos del Grup Mariola són públics.

Respecte a l’espai públic, preveu una millora de la permeabilitat de les zones verdes, el reaprofitament d’aigua i la generació d’energia i parcs veïnals com a espais de trobada. I com a propostes socials, planteja la regularització habitacional, l’impuls de la constitució de les comunitats de veïns i la dignificació de l’àmbit perquè sigui valorat pels veïns del barri i la resta de la ciutadania

L’import de la redacció del projecte ha estat de 117.249 euros i el termini per elaborar el pla de millora urbana és de 18 mesos, així que la fase executiva podria començar l’any 2027.

Pel que fa al cost total per portar-lo a terme, Larrosa va afirmar que “buscarem finançament, sabent que el ministeri d’Habitatge ja hi ha mostrat el seu interès”. Així, presentaran el pla a la ministra al setembre a Lleida.