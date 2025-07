Educació paralitza l’adjudicació de places de docents al detectar múltiples errors

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Educació va paralitzar ahir el procediment d’adjudicacions de places docents per al pròxim curs 2025-2026 al registrar una allau d’incidències greus, com per exemple que interins obtinguessin plaça abans que els funcionaris, ordre de preferència alterat o que centenars de vacants no apareguessin com a disponibles. Aquesta situació obligarà a refer pràcticament tot el procés i el departament preveu que pugui repetir-ho de forma correcta la setmana que ve.

Educació ha obert un expedient informatiu per depurar possibles responsabilitats, que atribueix a un “factor humà”, i aclarir per què no s’han seguit les instruccions, quin ha estat el problema concret i quantes places, segurament milers, estan afectades.

El departament va demanar disculpes i va informar els partits polítics i va convidar els sindicats i la síndica de greuges a participar en el nou procés d’adjudicació. La consellera, Esther Niubó, hores després a través de la xarxa X, va demanar “sinceres disculpes al conjunt de professionals del sistema educatiu” i va incidir que van haver d’“invalidar” el procediment d’adjudicació per personal docent a causa d’“unes incidències greus que cal aclarir”. Va afirmar que ho repetiran “amb totes les garanties i màxima transparència, i amb la major brevetat possible”. “Lamentem el perjudici causat i poso tots els mecanismes necessaris per depurar responsabilitats perquè això no torni a ocórrer”, va subratllar. Niubó compareixerà al Parlament dimarts per donar explicacions.

El director general de Professorat i Personal de Centres Públics, Josep Maria Garcia, ja s’havia disculpat anteriorment per l’adjudicació incorrecta. Va explicar que a unes 800 persones “se’ls ha mantingut la plaça”, de les denominades perfilades, quan per normativa haurien d’haver-se convertit en places ordinàries, és a dir, que no eren per a interins sinó per a funcionaris, la qual cosa afecta un volum “important” de docents.

“Hauríem d’anar al punt d’inici, alliberar aquestes places, deixar-les com a places ordinàries. En principi, les persones que han concursat són unes 57.000 persones, el que passa és que retrocedir aquestes places, que són al voltant de 800 (exactament 878), fa que hi hagi un procés d’acordió”, va afegir. Va destacar que ahir mateix van parlar amb les direccions i els sindicats i que es van posar “a disposició” dels docents per donar-los explicacions.

Sindicats demanen retardar l’inici del curs i els partits, cessaments

Sindicats i partits van demanar responsabilitats i solucions. USTEC-STEs va assegurar que ja va advertir del problema a l’inici de les adjudicacions, hi veu “negligència” i va dir que “sistemàticament els processos contenen errors que suposen un maltractament greu per al personal”. Va demanar “acreditar de forma fidedigna l’error que obliga a repetir el procés i fer canvis” i va reclamar retardar l’inici del curs del 8 al 12 de setembre. CCOO va demanar retardar-ho “perquè es pugui preparar bé i ningú hagi de treballar a l’agost”. Aspepc i Csif també van criticar irregularitats. Junts va titllar la situació de “nova barrabassada” del Govern i va considerar que “s’evidencia, una vegada més, la seua mala gestió i la improvisació constant”, ERC va qualificar les irregularitats de “despropòsit” i el PP hi veu “un escàndol de dimensions descomunals” i va reclamar “cessaments o dimissions”, igual que la CUP.