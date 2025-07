Niubó assegura que l’error en les adjudicacions de places a docents va ser “deliberat”

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

La consellera d’Educació, Esther Niubó, va assegurar ahir que la incidència que va obligar a paralitzar l’adjudicació de places a 57.000 docents va ser una acció “deliberada, voluntària i conscient” d’una persona. Així ho va assegurar en una entrevista a l’emissora RAC1, en què va lamentar que aquest “fet greu” ha obligat a anul·lar un procés que ha afectat milers de persones. Va afirmar que tenen “indicis” de qui pot ser aquesta persona i va avançar que serà cessada si se’n confirma la participació. “Les conseqüències han de ser contundents”, va remarcar la consellera, que va quantificar en 3.000 els docents que podrien veure modificada la seua destinació per aquesta greu incidència.

Les declaracions de la consellera, que dimarts compareixerà al Parlament per donar més explicacions, arriben després que el seu departament paralitzés el procediment d’assignació de places per al curs vinent al registrar una allau d’incidències greus, com per exemple que interins obtinguessin plaça abans que els funcionaris, ordre de preferència alterat o que centenars de vacants no apareguessin com a disponibles. Niubó va dir que “el fet que salti una plaça” comporta que “després tingui afectacions en cadena”. També va lamentar que la incidència ha afectat “moltíssim” la credibilitat del seu departament.

Respecte a quan es podrà portar a terme la nova assignació de places, Niubó preveu que es pugui fer a començaments de la setmana que ve. “Si pot ser dilluns, que no sigui dimecres”, va manifestar la consellera. També va insistir que vol donar una resposta “al més àgil possible” per minimitzar les afectacions a la comunitat educativa. Amb tot, va assegurar que “en cap cas” es retardarà l’inici del curs, tal com reclamaven els sindicats com Ustec.

Finalment, va afegir que aquesta incidència no pot generar més prejudicis al sistema educatiu, en referència també als alumnes i a les famílies.

Dubtes dels sindicats

La portaveu d’Ustec, Iolanda Segura, va dubtar ahir que la incidència fos obra d’una sola persona i va dir que fa anys que detecten fets inusuals. “Irregularitats se n’han produït cada any”, va afirmar.