Investiguen l’origen del foc a la nau de Rodi a Lleida

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Els Bombers de la Generalitat van donar oficialment per extingit dissabte a les 23.00 hores l’incendi originat a la nau de Rodi del polígon El Segre de Lleida. Si bé durant la tarda ja no hi havia flames, van estar controlant els punts calents fins a la nit.

Al tancament d’aquesta edició, la investigació dels Bombers i els Mossos d’Esquadra per aclarir les causes del succés continuava oberta. El foc s’havia declarat poc després de les dos de la matinada de dissabte, en una nau situada al carrer Llorenç Agustí Claveria, al costat de la Ciutat del Transport.

L’incendi es va originar en una furgoneta i es va propagar ràpidament per la instal·lació. Va calcinar sis turismes, un camió grua i desenes de pneumàtics, a part de la mateixa furgoneta. A més, la coberta de la nau es va col·lapsar parcialment, així com una de les façanes.